Лже-сотрудница Пенфонда похитила у курской пенсионерки более 100 тысяч рублей

78-летняя курянка обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Пенсионерка рассказала, что накануне ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудником Пенсионного фонда и сообщила, что старушке полагается денежная выплата. В ходе телефонного разговора собеседница попросила пенсионерку продиктовать номера всех денежных банкнот, которые хранились дома. Так злоумышленница узнала какую сумму сможет похитить. Лжесоцработник предложила помочь написать заявление на выплату и в тот же день пришла в квартиру. Она сумела отвлечь внимание пенсионерки и забрала более 100 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, пожилая курянка сразу же обратилась в полицию.

Полицейским удалось выяснить, что злоумышленница передвигалась на автомобиле. Ориентировку на авто получили все посты и наряды полиции, и преступление было раскрыто по «горячим следам». Машину обнаружили сотрудники ГИБДД в Обоянском районе. Подозреваемая зуже адержана и даёт признательные показания. Похищенную сумму изъяли. Кстати, выяснилось, что мошенница причастна ещё к трём аналогичным кражам.