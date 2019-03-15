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    Лже-сотрудница Пенфонда похитила у курской пенсионерки более 100 тысяч рублей

    Вчера, 15:21
    Лже-сотрудница Пенфонда похитила у курской пенсионерки более 100 тысяч рублей
    78-летняя курянка обратилась в полицию с заявлением о пропаже крупной суммы денег. Пенсионерка рассказала, что накануне ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина. Она представилась сотрудником Пенсионного фонда и сообщила, что старушке полагается денежная выплата. В ходе телефонного разговора собеседница попросила пенсионерку продиктовать номера всех денежных банкнот, которые хранились дома. Так злоумышленница узнала какую сумму сможет похитить. Лжесоцработник предложила помочь написать заявление на выплату и в тот же день пришла в квартиру. Она сумела отвлечь внимание пенсионерки и забрала более 100 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, пожилая курянка сразу же обратилась в полицию.
    Полицейским удалось выяснить, что злоумышленница передвигалась на автомобиле. Ориентировку на авто получили все посты и наряды полиции,  и преступление было раскрыто по «горячим следам». Машину обнаружили сотрудники ГИБДД в Обоянском районе. Подозреваемая зуже адержана и даёт признательные показания. Похищенную сумму изъяли. Кстати, выяснилось, что мошенница причастна ещё к трём аналогичным кражам.

     

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