В Курске виновник тройного ДТП отказался от теста на алкоголь

18 мая в Курске произошла авария с участием трёх автомобилей. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, в третьем часу дня возле д.№3«Д»/1 по ул. 2-я Новосёловка 40-летний водитель, управляя автомобилем «ИФА Мультикар», ехал со стороны ул. ВЧК в сторону Кривецкого переулка и, не соблюдая безопасную дистанцию, допустил столкновение с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21213, под управлением 25-летнего водителя. «Нива» от удара столкнулась с остановившимся впереди автомобилем «Форд Фокус», за рулём которого был 41-летний автомобилист. В результате этой аварии пострадал сам водитель «ИФА», его доставили в больницу, но от прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Другие участники этого ДТП были трезвы.





Добавим, по данным региональной ГИБДД, всего за прошедшие выходные в Курской области поймали 28 пьяных водителей, 10 автомобилистов отказались от прохождения медосвидетельствования, ещё 6 водителей задержаны за повторное нарушение.



