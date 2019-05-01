По Курску снова прокатилась волна «минирования»

Сегодня в Курске эвакуировали ряд объектов. В том числе курский железнодорожный вокзал, «МегаГРИНН», «Central Park», «Европа» на ул. Студенческой, «Гринн» на ул. Дзержинского, а также драматический театр, где произошло и возгорание электрического щита, которое было мгновенно ликвидировано. Это произошло в 15 часов. На место происшествия сразу выехали оперативные службы.

Ситуацию прокомментировал заместитель губернатора, председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов. «В очередной раз прокатилась волна ложных сообщений о минировании зданий. Принято решение ввести режим «Повышенная готовность». Была проведена эвакуация людей, здания осмотрели сотрудники спецслужб, Росгвардии, УМВД, кинологи. К счастью, сообщение не подтвердилось».

Замгубернатора также обратился к курянам с призывом проявлять бдительность и напомнил, что такие действия дезорганизуют общество.

«Телефонный терроризм – уголовно наказуемое преступление, предусмотренное ст. 207 УК РФ – «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». За такое деяние можно получить максимальный срок лишения свободы до 10 лет, если будут жертвы и пострадавшие, то штраф составит до одного миллиона рублей», – подчеркнул Михаил Горбунов.



