Возле курского драмтеатра появится светомузыкальный фонтан

Светомузыкальный фонтан появится возле драмтеатра в Курске. К концу мая завершится разработка проекта. Существующий фонтан полностью реконструируют, благоустроят прилегающую территорию.

Круглая чаша диаметром 16 метров разместится на уровне земли. Сверху чашу облицуют гранитом, превратив зону фонтана в пешеходную. Фонтан аналогичной конструкции расположен в районе магазина «Полёт» Курска.

У фонтана будет несколько режимов работы с изменением контуров водных фигур. На водяном экране предусматривается проецирование изображений, которые будут приурочены к значимым событиям и акциям в регионе.

Фонтан построят за счёт средств инвестора.