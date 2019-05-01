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    Возле курского драмтеатра появится светомузыкальный фонтан

    Вчера, 16:56
    Возле курского драмтеатра появится светомузыкальный фонтан
    Светомузыкальный фонтан появится возле драмтеатра в Курске. К концу мая завершится разработка проекта. Существующий фонтан полностью реконструируют, благоустроят прилегающую территорию. 
    Круглая чаша диаметром 16 метров разместится на уровне земли. Сверху чашу облицуют гранитом, превратив зону фонтана в пешеходную. Фонтан аналогичной конструкции расположен в районе магазина «Полёт»  Курска.
    У фонтана будет несколько режимов работы с изменением контуров водных фигур. На водяном экране предусматривается проецирование изображений, которые будут приурочены к значимым событиям и акциям в регионе.
    Фонтан построят за счёт средств инвестора.

     

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