Сколько можно заработать, взяв животное на передержку, пока хозяева в отпуске

Начинается сезон отпусков. Хозяева думают, куда бы устроить домашних животных на время отъезда. Сколько же можно заработать, если вы готовы взять к себе на время чужую кошку или собаку?

Кстати, в России больше собачников, чем кошатников. Таковы результаты исследования сайта бесплатных объявлений "Авито".

Дороже всего оставить четвероногого друга оказалось в Нижнем Новгороде (560 рублей), Санкт-Петербурге (480 рублей) и Москве (460 рублей). Дешевле всего - в Ульяновске (220 рублей).

В Курске передержка собаки обойдётся хозяевам в среднем в 300 руб. (+ расходы на корм).

За год популярность услуги по передержке собак и количество предложений выросли. Вырос спрос на услуги по передержке кошек. Причём в 14 городах это можно сделать дешевле. Например, в Уфе в среднем 120 рублей в сутки. А дороже всего в Воронеже - 360 рублей. Даже в Москве и Санкт-Петербурге средняя цена передержки кошек оказалась чуть ниже — 300 рублей и 280 рублей.

В Курске передержка кошечки обойдётся хозяевам в среднем в 200 рублей (+ расходы на корм).

Таким образом, если взять к себе на передержку чужого питомца, то за две недели можно заработать в среднем 5000–8000 рублей. Кстати, на "Авито" встречаются и необычные объявления. Например, жительница Нижнего Новгорода готова присмотреть за млекопитающим, амфибией, рептилией, птицей или членистоногим, но собак на передержку брать не хочет. Одна москвичка с удовольствием присмотрит за хомяками, морскими свинками и канарейками.

В Курске за вашими грызунами, птичками или рыбками присмотрят за 100 рублей в день.



