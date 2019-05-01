Начальником Московской железной дороги назначен Михаил Глазков

Сегодня, 20 мая, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил коллективу Московской железной дороги нового начальника дороги Михаила Глазкова.

Олег Белозёров поблагодарил столичных железнодорожников за достигнутые результаты и выразил уверенность, что МЖД во главе с Михаилом Глазковым добьется новых производственных успехов.

– Московская дорога работает в высококонкурентной среде. «Городская электричка», сквозные тарифы, мультимодальные перевозки, доступная среда, интеграция с другими видами транспорта – это запрос даже не сегодняшнего, а вчерашнего дня. Чтобы привлечь и удержать пассажира, необходимо идти в ногу со временем, обновлять имеющиеся и предлагать новые качественные продукты, – подчеркнул Олег Белозёров, говоря о приоритетных задачах, стоящих перед МЖД.

Владимир Молдавер, возглавлявший Московскую железную дорогу с ноября 2009 года, перешел на должность старшего советника генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» – главного инспектора. Как отметил Олег Белозёров, бывший глава МЖД – один из опытнейших руководителей компании, его знания и комплексный подход найдут достойное применение на новой должности. Генеральный директор вручил Владимиру Молдаверу знак «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД».





Михаил Олегович Глазков родился в 1980 году, в 2002 году окончил Московский государственный университет путей сообщения и начал трудовую деятельность на железнодорожном транспорте. Последовательно прошел все ступени роста в хозяйстве перевозок от дежурного по сортировочной горке железнодорожной станции Ховрино до первого заместителя начальника Московского территориального центра дирекции управления движением Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

С марта 2010 года Михаил Олегович занимал должность главного инженера Московского отделения Октябрьской железной дороги, с февраля 2011 года –заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги, в сентябре 2013 года назначен заместителем начальника Октябрьской дороги по территориальному управлению, в 2014 году назначен на должность первого заместителя начальника Октябрьской железной дороги.

С 2018 года и до настоящего назначения был начальником Специального управления ОАО «РЖД».