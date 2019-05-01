Отловом собак в Курске займётся другой подрядчик

16 мая курская мэрия расторгла муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в городе, заключённый 27 марта 2019 года с ИП Папуашвили. Об этом сообщил председатель комитета ЖКХ Курска Сергей Цуканов. Причиной расторжения договора стало бездействие исполнителя.

В соответствии с законодательством контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления исполнителя об одностороннем отказе заказчика от сотрудничества. Информация о принятом заказчиком решении опубликована в единой информационной системе. По истечении тридцати дней с даты её размещения заказ на неиспользованную сумму в размере 1 627 435 руб. можно будет повторно вынести на аукцион и заключить муниципальный контракт на отлов и содержание безнадзорных животных в Курске.

Поскольку на проведение этих процедур требуется немало времени, а проблема отлова безнадзорных собак в городе достаточно остра, власти решили заключить договор подряда с ООО «Русский альянс» на сумму 99 990 руб. на проведение названных выше работ.

Сегодня подрядчик, совместно с одной из зоозащитных организаций города уже приступил к исполнению своих обязанностей. Работы будут осуществляться в соответствии с Порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Курской области, утвержденным постановлением Администрации Курской области № 240-па от 25.03.2019 г.

Заявки можно направлять в адрес комитета жилищно-коммунального хозяйства Курска по электронной почте jkhkursk@yandex.ru или по телефону 52-15-88.