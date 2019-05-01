Временная мера. В мэрии объяснили асфальт на Театральной площади в Курске

Многие куряне недоумевают по поводу того, что на тротуаре в районе Театральной площади выбоины заделали… асфальтом. Как сообщили в комитете ЖКХ, это мера временная и связана она с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». По согласованию с организаторами забега, для того чтобы избежать возможных травм гостей и участников мероприятия, неровности на тротуаре пришлось временно заделать асфальтом. Сегодня временные латки уже удалили. Вчера, 17:59 К списку новостей