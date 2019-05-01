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    Временная мера. В мэрии объяснили асфальт на Театральной площади в Курске

    Вчера, 17:59
    Временная мера. В мэрии объяснили асфальт на Театральной площади в Курске
    Многие куряне недоумевают по поводу того, что на тротуаре в районе Театральной площади выбоины заделали… асфальтом. Как сообщили в комитете ЖКХ, это мера временная и связана она с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ». По согласованию с организаторами забега, для того чтобы избежать возможных травм гостей и участников мероприятия, неровности на тротуаре пришлось временно заделать асфальтом. Сегодня временные латки уже удалили.

     

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