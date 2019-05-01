Завтра пол Курска останется без газа

В связи с неотложными ремонтными работами на газопроводе среднего давления в период 22 мая с 9 утра до 9 вечера будет прекращена подача газа потребителям г. Курска по улицам:





ул. Объездная, 4, проспект Ленинского Комсомола, Менделеева, Юности, Присеймская, Солнечная, Ясная, 1-й, 2-й Ясные переулки, Крюкова, 1-й, 2-й, 3-й Промышленные пер., 1-4-я Гуторовская, Гуторовская, Родниковая, СНТ Весна — 1,2,3, 1-4-я Лесные, Лесной проезд, 1-3-я Цветовские, Цветовский переулки, Городская, 1-6-я Поселковые, Искристая, Изумрудная, Трубная, Фруктовая, Аллейная, 1-я, 2-я Силикатная, Хвойная, Радужная, Раздольная, Раздольный пер., 1-я, 2-я Огородная, Кольцевая, Придорожная, п. Аккумулятор, Широкая, 1-2-я Ольховские улицы, 1-8-й Ольховские переулки, Ольховский проезд, Льговский переулок, Полянская, Новофабричная, Фабричная, Фабричный, 2-й, 3-й Фабричные переулки, Новогаражная, Энергетиков, проспект Кулакова, Серегина, Гагарина, 1-я Ламоновская, Харьковская, Белгородская, Обоянская, Краснополянская, Народная, Парковая, Резиновая, Черняховского, Элеваторный проезд, 1-3-й Краснополянские, 1-2-й Парковые переулки, Монтажников, поселок Ворошнево Курского района.