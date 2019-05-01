Безопасность на курских пляжах обеспечат подготовленные спасатели. Порядка 40 курян уже проходят специальный курс обучения на базе Учебно-методического центра по ГО ЧС и Центра ГИМС.

Программа обучения рассчитана на 18 часов. Это и теоретические занятия и, безусловно, практика. По итогам будущие спасатели сдают зачёты и получают удостоверения, которые дают допуск для дежурства на водных объектах.





«За последние годы на официальных пляжах Курской области не зафиксировано ни одного случая гибели людей. И это прямая заслуга спасателей, получивших удостоверение после окончания специальных курсов», – подчеркнул заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области Александр Филаткин.





Всего же на официальных пляжах Курской области в купальный сезон 2019 ежедневно будут дежурить порядка 100 обученных спасателей. Купальный сезон откроется 1 июня и продлится до 31 августа.