поиск по сайту
 

    Безопасность на курских пляжах обеспечат подготовленные спасатели

    Вчера, 09:03
    Безопасность на курских пляжах обеспечат подготовленные спасатели
    Безопасность на курских пляжах обеспечат подготовленные спасатели. Порядка 40 курян уже проходят специальный курс обучения на базе Учебно-методического центра по ГО ЧС и Центра ГИМС.
    Программа обучения рассчитана на 18 часов. Это и теоретические занятия и, безусловно, практика. По итогам будущие спасатели сдают зачёты и получают удостоверения, которые дают допуск для дежурства на водных объектах.

    «За последние годы на официальных пляжах Курской области не зафиксировано ни одного случая гибели людей. И это прямая заслуга спасателей, получивших удостоверение после окончания специальных курсов», – подчеркнул заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Курской области Александр Филаткин.

    Всего же на официальных пляжах Курской области в купальный сезон 2019 ежедневно будут дежурить порядка 100 обученных спасателей. Купальный сезон откроется 1 июня и продлится до 31 августа.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама