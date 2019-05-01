Курские студенты в числе победителей фестиваля «Российская студенческая весна»

Творческая молодёжь Курской области завоевала пять наград по итогам участия в «Российской студенческой весне». Специальные призы фестиваля получили: в музыкальном направлении – студент КГМУ Иван Калуцкий, в танцевальном – студенты КГУ Павел Михин и Анжелика Каторгина.

Лауреатами II степени стали: в танцевальном направлении – ансамбль бального танца КГУ «Dream Dance», в театральном направлении – студенческий театр КГУ «Гастион». В последнем также звание лауреатов III степени завоевали студенты КГУ Андрей и Фёдор Левантовские.

XXVII Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» состоялся в Перми с 14 по 18 мая. В нём приняли участие свыше 3 тыс. финалистов региональных этапов более чем из 75 субъектов страны. Курскую область представляли 36 победителей регионального этапа «Студенческая весна Соловьиного края».



