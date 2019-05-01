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    Дорогу Курск-Шумаково-Полевая отремонтируют к октябрю

    Вчера, 09:39
    Дорогу Курск-Шумаково-Полевая отремонтируют к октябрю
    Ремонтные работы на дороге Курск-Шумаково-Полевая завершатся к октябрю Протяжённость дороги - 8,56 км. После завершения работ на дорожном полотне для повышения его долговечности проведут шероховатую поверхностную обработку, а участок в 4 км покроют выравнивающим слоем из асфальтобетона. Сотрудники комитета строительства и эксплуатации автодорог Курской области проинспектировали ход ремонтно-восстановительных работ. Как рассказали в комитете, на всех ремонтных участках изначально была проведена геодезическая съемка. На её основании сделаны все необходимые расчёты: глубина фрезерования, объём фрезерованного материала, толщина укладываемого выравнивающего слоя. Для каждого рабочего комитетом разработаны таблицы с детальными параметрами.

     

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