Участники «Чистых игр» в Курской области собрали более 14,5 тонн мусора

В Курской области в ходе «Чистых игр» собрали более 14,5 тонн мусора. Всероссийский экологический образовательный проект прошёл на различных площадках Курска, Рыльска, Курчатова, а также Конышевского, Мантуровского и Курского районов. Всего в них приняли участие более 700 человек.

Участники соревновались в том, кто больше наберёт игровых баллов, которые дают за раздельно собранный мусор.

Уже известны победители квест-игры, проведённой в Курске. Так, лидером в командных соревнованиях по сбору мусора среди детей стала Ушаковская школа Курского района, а второе и третье места достались школам № 28 и № 47 Курска соответственно.

По результатам игры среди взрослых первое и второе места завоевали команды представителей компании «Леруа Мерлен». Команда участников от компании «Лента» стала второй.



