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    Участники «Чистых игр» в Курской области собрали более 14,5 тонн мусора

    Вчера, 09:51
    Участники «Чистых игр» в Курской области собрали более 14,5 тонн мусора
    В Курской области в ходе «Чистых игр» собрали более 14,5 тонн мусора. Всероссийский экологический образовательный проект прошёл на различных площадках Курска, Рыльска, Курчатова, а также Конышевского, Мантуровского и Курского районов. Всего в них приняли участие более 700 человек.
    Участники соревновались в том, кто больше наберёт игровых баллов, которые дают за раздельно собранный мусор.
    Уже известны победители квест-игры, проведённой в Курске. Так, лидером в командных соревнованиях по сбору мусора среди детей стала Ушаковская школа Курского района, а второе и третье места достались школам № 28 и № 47 Курска соответственно.
    По результатам игры среди взрослых первое и второе места завоевали команды представителей компании «Леруа Мерлен». Команда участников от компании «Лента» стала второй.

     

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