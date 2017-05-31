В Курск не пустили почти 20 тонн турецких абрикосов

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора не пустили в Курск партию свежих турецких абрикосов. Всего 19,9 тонны.

Фрукты прибыли 19 мая на участок государственной границы России, в международный автомобильный пункт пропуска «Крупец». В ходе фитосанитарного контроля специалисты выявили карантинный объект – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitataWied).

Кроме того, сведения об импортёре, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствовали данным, указанным в товаротранспортной накладной и на этикетках упаковочного материала подкарантинной продукции, что является нарушением законодательства в сфере карантина растений.

В итоге, чтобы не допустить проникновение и распространение в нашей стране карантинного объекта ввоз заражённого груза запретили. Партия абрикосов направлена грузоотправителю в Турцию.