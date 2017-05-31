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    В Курск не пустили почти 20 тонн турецких абрикосов

    Вчера, 10:43
    В Курск не пустили почти 20 тонн турецких абрикосов
    Специалисты регионального Управления Россельхознадзора не пустили в Курск партию свежих турецких абрикосов. Всего 19,9 тонны.
    Фрукты прибыли 19 мая на участок государственной границы России, в международный автомобильный пункт пропуска «Крупец». В ходе фитосанитарного контроля специалисты выявили карантинный объект – средиземноморскую плодовую муху (Ceratitis capitataWied).
    Кроме того, сведения об импортёре, указанные в фитосанитарном сертификате, не соответствовали данным, указанным в товаротранспортной накладной и на этикетках упаковочного материала подкарантинной продукции, что является нарушением законодательства в сфере карантина растений.
    В итоге, чтобы не допустить проникновение и распространение в нашей стране карантинного объекта ввоз заражённого груза запретили. Партия абрикосов направлена грузоотправителю в Турцию.

     

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