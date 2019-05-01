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    200 часов отработает курянин, укравший велосипед

    Вчера, 11:34
    200 часов отработает курянин, укравший велосипед
    200 часов отработает курянин, укравший велосипед. Однажды вечером мужчина обманом проник в подъезд многоэтажки на улице Студенческая. Позвонив в домофон, он представился соседом, который забыл ключи. Курянин собирался погреться, но на лестничной площадке заметил велосипед, который захотел украсть. Двухколёсный транспорт не был пристёгнут замком и вывести его из подъезда не составило труда. На улице мужчина позвонил приятелю, у которого был автомобиль и попросил приехать, чтобы перевести велосипед. Позже злоумышленник продал технику, а деньги потратил на личные нужды. Уголовное дело дошло до суда.
    Сейчас мужчина полностью возместил нанесённый ущерб, выплатив хозяевам велосипеда 10 тысяч рублей, а в качестве наказания получил более 200 часов исправительных работ.

     

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