200 часов отработает курянин, укравший велосипед. Однажды вечером мужчина обманом проник в подъезд многоэтажки на улице Студенческая. Позвонив в домофон, он представился соседом, который забыл ключи. Курянин собирался погреться, но на лестничной площадке заметил велосипед, который захотел украсть. Двухколёсный транспорт не был пристёгнут замком и вывести его из подъезда не составило труда. На улице мужчина позвонил приятелю, у которого был автомобиль и попросил приехать, чтобы перевести велосипед. Позже злоумышленник продал технику, а деньги потратил на личные нужды. Уголовное дело дошло до суда.

Сейчас мужчина полностью возместил нанесённый ущерб, выплатив хозяевам велосипеда 10 тысяч рублей, а в качестве наказания получил более 200 часов исправительных работ.



