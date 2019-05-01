В Курской области покалечились два пьяных байкера

Две аварии с участием двухколёсного транспорта произошли в понедельник, 20 мая в Курской области.

Как сообщили в ГИБДД, в Глушковском районе примерно в 12.30 51-летний мужчина ехал на мопеде по грунтовой дороге между населёнными пунктами ст. Глушково и деревня Мужица. Не справился с управлением и опрокинулся. С травмами его госпитализировали в глушковскую райбольницу.

В Рыльском районе вечером, в половину десятого на 1 км автодороги "Рыльск-Коренево-Суджа" 28-летний мотоциклист допустил съезд с дороги. Он тоже получил травмы и попал в рыльскую райбольницу.

Оба водителя не имеют прав на управление транспортными средствами, да ещё и были пьяны в момент аварий.



