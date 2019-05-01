Почти 5 тысяч курских выпускников сдадут ЕГЭ в этом году

Единый государственный экзамен в Курской области будут будут сдавать 4 833 одиннадцатиклассника. Для проведения ЕГЭ оборудованы 68 пунктов. В понедельник, 27 мая ребятам предстоит проверить свои знания по географии и литературе.

Девятиклассники начнут сдавать итоговые государственные экзамены раньше — с 24 мая. Для 10 254 школьников создано 127 пунктов приема экзаменов. Для них 24-25 мая пройдут испытания по иностранным языкам.



