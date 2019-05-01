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    Курянин обнаружил в своем доме тайник с наркотиками

    Вчера, 13:03
    Курянин обнаружил в своем доме тайник с наркотиками
    Житель Хомутовского района решил проверить все ли в порядке в его пустующем сельском доме и сделать уборку. Каково же было его удивление, когда обнаружил за шкафом тайник с расфасованными порциями наркотиков, сообщает телеканал "ТАКТ".
    О находке владелец дома сразу же сообщил в полицию. Правоохранители, обследовав здание и прилегающую территорию, обнаружили еще и кусты конопли в огороде.
    Полицейские выяснили, что в прошлом курянин разрешил ненадолго пожить в своем пустующем доме дальнему родственнику. Всего за две недели тот умудрился оборудовать неприметную делянку на огороде, а также тайник в доме.
    Нерадивому родственнику грозит срок за выращивание и хранение конопли. За незаконный оборот наркотиков он уже имеет судимость.

     

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