Курянин обнаружил в своем доме тайник с наркотиками

Житель Хомутовского района решил проверить все ли в порядке в его пустующем сельском доме и сделать уборку. Каково же было его удивление, когда обнаружил за шкафом тайник с расфасованными порциями наркотиков, сообщает телеканал " ТАКТ ".

О находке владелец дома сразу же сообщил в полицию. Правоохранители, обследовав здание и прилегающую территорию, обнаружили еще и кусты конопли в огороде.

Полицейские выяснили, что в прошлом курянин разрешил ненадолго пожить в своем пустующем доме дальнему родственнику. Всего за две недели тот умудрился оборудовать неприметную делянку на огороде, а также тайник в доме.

Нерадивому родственнику грозит срок за выращивание и хранение конопли. За незаконный оборот наркотиков он уже имеет судимость.



