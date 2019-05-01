Курская область. Райадминистрация пыталась ограничить время работы кафе

В прокуратуру Медвенского района обратился местный предприниматель, права коотрого нарушила райадминистрация.

Как показала проверка, у индивидуального предпринимателя есть мини-кафе. До его открытия коммерсант согласовал с Администрацией посёлка Медвенка график работы. Однако через некоторое время получил из администрации уведомление об ограничении времени работы кафе.

В соответствии с действующими правовыми нормами органы местного самоуправления могут контролировать только определение мест расположения объектов. А вот полномочия по установлению графика работы хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги общественного питания, для органов местного самоуправления законом не предусмотрены, - отметили в надзорном ведомстве.

Такие действия могли поставить в неравное положение бизнесмена относительно других предпринимателей, оказывающих аналогичные услуги, а также привести к ограничению конкуренции.

Прокурор внёс главе Администрации посёлка представление, в котором потребовал устранить выявленные нарушения.

Требования прокурора удовлетворены.