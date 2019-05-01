Курский активист просит Старовойта не допустить строительства многоэтажек на заливных лугах вблизи Суворовского пляжа

Курский активист и социальный предприниматель Роман Алёхин записал видеообращение к Роману Старовойту, в котором требует не допустить строительства многоэтажек на заливных лугах вблизи Суворовского пляжа. Ролик он опубликовал на своей странице в соцсети . Алёхин говорит, что это один из участков естественной экосистемы, который сохранился в регионе.

Год назад он едва не попал под частную застройку, но тогда Роман написал письмо Александру Михайлову. Чиновники отреагировали оперативно и в профильных комитетах подтвердили, что эти участки под застройку не выделялись, а желание застройщика возвести там какие либо объекты не что иное, как самозахват земли.

Но недавно поползли слухи, что охраняемую природную зону отдадут строительной корпорации, которая намерена построить там несколько девятиэтажных домов. В мэрии эту информацию не подтверждают, однако активист уверен, что слухи не беспочвенны.

Алёхин просит врио губернатора обратить внимание на проблему и напоминает, что в лугах и к прилегающем к ним лесу обитают редкие птицы и животные, которые занесены в Красную Книгу Курской области.