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    В центре Курска юный мотоциклист не поделил дорогу с «Жигулями»

    Вчера, 15:40
    В центре Курска юный мотоциклист не поделил дорогу с «Жигулями»
    20 мая в два часа дня в центре Курска произошла авария, в которой пострадал 19-летний парень. Он ехал на мотоцикле со стороны ул. Садовая в направлении ул. Гоголя и возле д.№72 по ул. Ленина столкнулся с автомобилем ВАЗ-21013, за рулём которого был 35-летний водитель. «Жигули» ехали в попутном направлении и поворачивали налево, - сообщили в ГИБДД. В результате ДТП водителя мотоцикла с ранением доставили в 4-ю горбольницу.
     
    ФОТО - АВТОКАДР_46

     

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