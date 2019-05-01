В центре Курска юный мотоциклист не поделил дорогу с «Жигулями»

20 мая в два часа дня в центре Курска произошла авария, в которой пострадал 19-летний парень. Он ехал на мотоцикле со стороны ул. Садовая в направлении ул. Гоголя и возле д.№72 по ул. Ленина столкнулся с автомобилем ВАЗ-21013, за рулём которого был 35-летний водитель. «Жигули» ехали в попутном направлении и поворачивали налево, - сообщили в ГИБДД. В результате ДТП водителя мотоцикла с ранением доставили в 4-ю горбольницу.

ФОТО - АВТОКАДР_46