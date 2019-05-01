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    В пробе игрока курского «Авангарда» обнаружили допинг

    Вчера, 15:50
    В пробе игрока курского «Авангарда» обнаружили допинг
    РУСАДА проинформировало Российский футбольный союз о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.
    Как сообщает «Матч ТВ», футболистом, который попался на допинге, стал полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов.
    — Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА, — сообщается на официальном сайте РФС.
    Проба игрока, которая показала положительный результат, была взята после игры с «Чертаново». 
    Также стало известно, что футболист не полетел на матч 37-го тура первенства ФНЛ против «Сибири» (0:1), который состоялся 19 мая.
    Для курского клуба это первый такой скандал в истории. Там пока не комментируют ситуацию. 

     

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