В пробе игрока курского «Авангарда» обнаружили допинг

РУСАДА проинформировало Российский футбольный союз о возбуждении дисциплинарного дела о возможном нарушении антидопинговых правил одним из футболистов клуба ФНЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», футболистом, который попался на допинге, стал полузащитник курского «Авангарда» Дмитрий Коробов.

— Согласно данным РАА РУСАДА в допинг-пробе этого футболиста, взятой после одного из матчей, найдена запрещённая субстанция. В связи с этим РФС совместно с ФНЛ проведёт внутреннее расследование, результаты которого будут переданы в дисциплинарный комитет РАА РУСАДА, — сообщается на официальном сайте РФС.

Проба игрока, которая показала положительный результат, была взята после игры с «Чертаново».

Также стало известно, что футболист не полетел на матч 37-го тура первенства ФНЛ против «Сибири» (0:1), который состоялся 19 мая.

Для курского клуба это первый такой скандал в истории. Там пока не комментируют ситуацию.



