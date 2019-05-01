Без паники. Завтра в завокзальной части Курска пройдут антитеррористические учения

В среду, 22 мая в первой половине дня в районе железнодорожного вокзала и в завокзальной части Курска пройдут тактико-специальные учения силовых структур по пресечению условного террористического акта на объектах железнодорожного транспорта. К мероприятиям будет привлекаться боевая и специальная техника.

Организаторы просят курян соблюдать спокойствие. Перекрытие движения общественного транспорта не планируется, - сообщили в мэрии.



