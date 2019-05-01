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    В понедельник в Курске сбили двух пенсионеров

    Вчера, 16:29
    В понедельник в Курске сбили двух пенсионеров
    В понедельник, 20 мая в Курске сбили двух пожилых пешеходов. Как сообщили в ГИБДД, примерно в 14.20 возле д.№12 по ул. Серегина, 56-летний водитель на автомобиле «MITSUBISHI Outlander» ехал со стороны ул. Гагарина в направлении ул. Энергетиков и допустил наезд на 68-летнего мужчину, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
    Ещё одна пенсионерка оказалась под колёсами «Рено Логан» возле д.№215/1 по ул. Верхняя Луговая. Авария случилась примерно в то же время. 60- летний водитель ехал со стороны ул. Ново-Луговая в направлении ул. Заречная и задавил 61-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 
    Оба пешехода получили травмы, их доставили в 4-ю горбольницу.

     

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