«Час независимой музыки» с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Strange Disco (tribal & ethnic voice)».





Плей-лист:





1. A Strange Wedding - Cosmic Bastringue (Meta Romance EP 12'' ‘2018)





2. Leonor - Nirvana ‘2018





3. La Batterie - Let There Be Drums (Max Abysmal's Spooky Remix) ‘2019





4. Franz Matthews, Local Suicide -Tutan Jamon (1001 Nights Vocal Version) (Meditation / Tutan Jamon (EP) ‘2019)





5. Acid Hamam - Hazhid Asara ‘2018





6. Château Flight - Lo ‘2018





7. Bagarre - Le gouffre (Yan Wagner Belgian Trip) ‘2016





8. Siaubas - Briusly (Various – Opium Of The People ‘2018)





9. Craig Bratley - Analogue Voodoo (Various – Cruddas Park EP 12'' ‘2015)





10. Señora - Flauta ‘2018





11. Khidja - Plot ‘2018





12. Cornelius Doctor & Tushen Raï - La Tribou (Lights Of Khonvoum 12'' ‘2018)





13. Hanzo & Yaman - Tropicalas ‘2019





14. Jonny 5 - Voices (va - PC001 ‘2016)





15. MR TC - Gay Haze (Khidja Remix) (The Depths Of Haze 12'' ‘2019)





16. Aristidez - Nada Nada (Simple Symmetry 'What Happens After Death' Remix) (Evasivas Esotéricas EP 12'' ‘2018)





17. Die Orangen - Yaranabe (Live Mix) (Saft 1 12'' ‘2018)





18. Perel - Pastarella Al Limoncello (12'' Version) (Die Dimension 12'' ‘2017)





19. In Flagranti - The Camelwalk (feat. DJ Rocca) (Ingio Vontier Remix) (The Camelwalk ‘2017)





20. CV - Armazém (CV – Special Delivery Vol. 4 12'' ‘2018)





21. Earthboogie - Mr Mystery (12' Mix) ‘2017





22. Shit Robot - What Follows ‘2016





23. Guxi - El Tigre (Asmat (EP) ‘2018)





24. Liquid Liquid - Optimo (Matthew Dear Remix) (Motion Sickness ‘2012)





25. Ziggy - Freaky Leaches ‘2019





26. Nick Klein - Total Nasal Annihilation (Unhuman, Nick Klein, DJ Nephil, Enrique, Betek, Hannibal LLL – The Belligerents Vol.1 12'')