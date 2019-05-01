В Медвенском районе прокурор через суд добивается обеспечения инвалида необходимыми лекарствами.

К правоохранителям обратился селянин, страдающий онкологическим заболеванием и являющийся инвалидом 2 группы.

В соответствии с действующим законодательством право на получение государственной социальной помощи имеют граждане, относящиеся к категории инвалидов. В состав предоставляемого им набора социальных услуг включается обеспечение необходимыми лекарственными препаратами по рецептам, - пояснили в надзорном ведомстве.

Как показала проверка, курянин включён в федеральный регистр льготников и получает лекарственные препараты в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Врач медвенской райбольницы выписал пациенту два рецепта на получение за счёт средств федерального бюджета лекарства, которое ему необходимо по жизненным показаниям. Выписанные рецепты мужчина сдал в филиал аптеки ОАО «Курская фармация» в марте и апреле этого года. Однако в течение двух месяцев необходимые препараты ему не выдали.

Прокурор Медвенского района направил в суд исковое заявление, в котором потребовал обязать ОАО «Курская фармация» и Комитет здравоохранения Курской области обеспечить мужчину лекарственным препаратом согласно рецептам врача на бесплатной основе.