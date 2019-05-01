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    Врио губернатора подписал проект Закона «О детях войны в Курской области»

    Вчера, 17:59
    Врио губернатора подписал проект Закона «О детях войны в Курской области»
    Врио губернатора Роман Старовойт подписал проект Закона «О детях войны в Курской области». Об этом  глава региона сообщил на своей странице в соцсети.
    Документ предусматривает поддержку пожилых людей, которые росли в годы Великой Отечественной войны. Это ежегодные выплаты в размере 1,5 тысячи рублей, а также получение вне очереди медицинских и социальных услуг, - говорится в сообщении.

    - Такие законы есть в 26 регионах. Однако у всех меры поддержки разные — например, где-то выплат нет совсем. Хоть 1,5 тысячи — это совсем небольшая сумма — я считаю, что у нас её детям войны выплачивать должны обязательно, - отметил врио губернатора. 

    Проект вынесен на рассмотрение в областную Думу.
    Роман Старовойт выразил надежду, что депутаты всех фракций поддержат инициативу и закон примут. В этом случае он вступит в силу уже со следующего года.
    Ознакомиться с текстом законопроекта можно на сайте областной администрации. 

     

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