Врио губернатора подписал проект Закона «О детях войны в Курской области»

Врио губернатора Роман Старовойт подписал проект Закона «О детях войны в Курской области». Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсети.

Документ предусматривает поддержку пожилых людей, которые росли в годы Великой Отечественной войны. Это ежегодные выплаты в размере 1,5 тысячи рублей, а также получение вне очереди медицинских и социальных услуг, - говорится в сообщении.





- Такие законы есть в 26 регионах. Однако у всех меры поддержки разные — например, где-то выплат нет совсем. Хоть 1,5 тысячи — это совсем небольшая сумма — я считаю, что у нас её детям войны выплачивать должны обязательно, - отметил врио губернатора.





Проект вынесен на рассмотрение в областную Думу.

Роман Старовойт выразил надежду, что депутаты всех фракций поддержат инициативу и закон примут. В этом случае он вступит в силу уже со следующего года.

Ознакомиться с текстом законопроекта можно на сайте областной администрации.



