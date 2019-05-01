Завтра часть Курска останется без холодной воды

В четверг, 23 мая, в Северо-Западном районе Курска отключат холодную воду, сообщает «Курскводоканал».

С 8 утра и до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицу Студенческую, проспект Дружбы (все нечётные номера домов, чётные номера от №2 до №16), улицу Орловскую, проезд Сергеева, проспект Энтузиастов (нечётные номера домов), проспект Хрущева, 14, 16, улицы Веспремскую, 50 лет Октября, 96, 96-а, 96-б.

Курян, проживающих по указанным адресам, просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационные организации произвести в этот период ремонт водопроводных сетей.