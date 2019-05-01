поиск по сайту
 

    Завтра часть Курска останется без холодной воды

    Вчера, 08:21
    Завтра часть Курска останется без холодной воды
    В четверг, 23 мая, в Северо-Западном районе Курска отключат холодную воду, сообщает «Курскводоканал».
    С 8 утра и до 9 вечера будет прекращена подача холодной воды на улицу Студенческую, проспект Дружбы (все нечётные номера домов, чётные номера от №2 до №16), улицу Орловскую, проезд Сергеева, проспект Энтузиастов (нечётные номера домов), проспект Хрущева, 14, 16, улицы Веспремскую, 50 лет Октября, 96, 96-а, 96-б.
    Курян, проживающих по указанным адресам, просят сделать необходимый запас воды, а жилищно-эксплуатационные организации произвести в этот период ремонт водопроводных сетей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама