Активисты ОНФ призывают курские власти наладить взаимодействие между медучреждениями

Активисты Общероссийского народного фронта призывают комитет здравоохранения Курской области наладить взаимодействие между разными медучреждениями, чтобы исключить ситуации, когда из-за несогласованных действий врачей пациенты несут финансовые расходы. Общественники направили обращение в профильный комитет после того, как им удалось помочь жительнице региона вернуть деньги за платный анализ.

Обратившаяся в региональное отделение ОНФ жительница Курска рассказала, что врач-офтальмолог горбольницы №1 имени Н.С. Короткова назначил ей плановую госпитализацию на 20 февраля 2019 г. Для этого ей потребовалось сдать анализы в участковой поликлинике №5. Участковый врач предложил женщине пройти бесплатные анализы в течение регламентированных 14 дней.

Между тем, по назначению лечащего врача и при наличии показаний все виды диагностики и лабораторных исследований проводятся бесплатно в сроки, определенные Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (ТПГГ). Если пациент нуждается в экстренной или неотложной помощи, они проводятся «незамедлительно, независимо от наличия очередности на обследование», отметили в комитете здравоохранения Курской области.

Чтобы успеть к назначенной дате операции, женщина сдала анализы платно. Два оплатила в поликлинике №5. Но, когда пришла в лабораторию, забыла один из чеков, и ей сделали анализ бесплатно, в рамках ТПГГ – из резервных возможностей.





«Представители медучреждений, где женщина получала лечение, не согласовали сроки операции и сдачи анализов. Ситуация, когда пациентке пришлось оплачивать анализы, создана искусственно, из-за проблем в системе медобслуживания. Изменить ситуацию может качественное администрирование», – считает координатор Центра ОНФ по мониторингу качества и доступности здравоохранения в Курской области Роман Алехин.





После обращения общественников в комитет здравоохранения Курской области пациентке вернули деньги за оплаченный анализ, позднее сделанный в рамках ТПГГ. Активисты ОНФ направили еще одно обращение в профильный комитет – с рекомендацией наладить взаимодействие между персоналом разных медучреждений.