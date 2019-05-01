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    Курские пляжи проверяют спасатели

    Вчера, 09:38
    Курские пляжи проверяют спасатели
    Пляжи Курской области начали проходить проверку. Всего на водоёмах региона в этом году планируется открыть порядка 50 организованных мест отдыха у воды. Однако заявки от муниципалитетов ещё поступают, этот список будет увеличиваться.
    С 13 мая инспекторы регионального ГИМС ГУ МЧС России ежедневно выезжают в города и районы для проверок готовности официальных пляжей, к которым предъявляются определённые требования.
    В первую очередь, дно водоёма должны обследовать водолазы. Для ежедневного дежурства спасателям необходимо пройти обучение, иметь спасательное снаряжение, а также аптечку для оказания первой медицинской помощи. Безопасная зона акватории обозначается буйковыми ограждениями, с выделением места для отдыха и купания детей. На пляже непременно должны присутствовать информационные стенды, где размещается информация о графике работы пляжа, правилах поведения на водоёме и рекомендации по оказанию первой помощи. 
    «Необходимую проверку прошли восемь пляжей. Серьёзных недостатков при техническом освидетельствовании мест отдыха у воды инспекторы ГИМС не обнаружили - пляжи готовы встречать отдыхающих», - отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Курской области Владимир Потанин.

    Завершится работа по приёмке пляжей 31 мая.

     

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