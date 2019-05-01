поиск по сайту
 

    В Курской области пенсионерка переходила дорогу не по "зебре" и попала под машину

    Вчера, 12:26
    В Курской области пенсионерка переходила дорогу не по
    В Железногорске 21 мая в ДТП пострадала пенсионерка, переходившая дорогу в неположенном месте.  По информации ГИБДД, авария произошла примерно в 11.15 возле д.№25 по ул. Димитрова города горняков.  63-летняя женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода и попала под колёса автомобиля «TOYOTA Matrix», за рулём которого был 55-летний водитель. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, её доставили в 2-ю горбольницу Железногорска.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама