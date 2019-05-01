В Курской области пенсионерка переходила дорогу не по "зебре" и попала под машину

В Железногорске 21 мая в ДТП пострадала пенсионерка, переходившая дорогу в неположенном месте. По информации ГИБДД, авария произошла примерно в 11.15 возле д.№25 по ул. Димитрова города горняков. 63-летняя женщина переходила проезжую часть дороги вне пешеходного перехода и попала под колёса автомобиля «TOYOTA Matrix», за рулём которого был 55-летний водитель. В результате ДТП пенсионерка получила травмы, её доставили в 2-ю горбольницу Железногорска. Вчера, 12:26 К списку новостей