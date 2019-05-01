Роман Старовойт посетил строящийся пункт передержки для бездомных животных

Вопрос отлова и организации приюта для бездомных животных областные власти держат под особым контролем. Глава региона посетил строящийся пункт передержки в Октябрьском районе. Его оборудуют на базе бывших помещений свинотоварной фермы в д. Лобазовка.

На данный момент ведётся ремонт старых зданий. Есть крытое помещение - для передержки животных в холодное время года, также возводятся и уличные вольеры. Возможно максимальное размещение до 300 собак одновременно. Также предусмотрены подсобные помещения для подстилки, опилок, кормов, инвентаря.

Возведение первых уличных вольеров планируют закончить через неделю, к тому времени появится возможность размещения собак.

Ранее в Курске из-за отсутствия организации по отлову животных сложилась печальная ситуация. 16 мая власт расторгли муниципальный контракт, заключённый 27 марта 2019 года с ИП Папуашвили. Причиной расторжения договора стало бездействие исполнителя.

Вопросы содержания безнадзорных животных поднимал Роман Старовойт и в понедельник, 20 мая, на встрече с депутатами Курского городского Собрания. Главе региона отчитались о процедуре заключения нового контракта. На данный момент работой по отлову на основании договора подряда занимается ООО «Добрый город».





«Уже есть первые результаты. Кроме того, «Спецавтобазе по уборке Курска» дано поручение в кратчайшие сроки реанимировать вольеры, которые у них находятся, и подготовить предложение по отлову и содержанию бродячих собак, чтобы выполнять работу более массово», - добавил и.о. главы Курска Николай Цыбин.