В Курске торговали просроченным алкоголем

В двух магазинах Железнодорожного округа Курска торговали просроченным алкоголем. Нарушения выявила прокуратура.

Кроме того, на некотором товаре отсутствовали ценники.

В итоге прокуратура округа в отношении продавцов и директора магазина вынесла постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.

Также прокурор внёс директору магазина и индивидуальному предпринимателю представления, в которых потребовал устранить выявленные нарушения.