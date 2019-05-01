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    В Курске торговали просроченным алкоголем

    Вчера, 13:45
    В Курске торговали просроченным алкоголем
    В двух магазинах Железнодорожного округа Курска торговали просроченным алкоголем. Нарушения выявила прокуратура. 
    Кроме того, на некотором товаре отсутствовали ценники.
    В итоге прокуратура округа в отношении продавцов и директора магазина вынесла постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
    Также прокурор внёс директору магазина и индивидуальному предпринимателю представления, в которых потребовал устранить выявленные нарушения.

     

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