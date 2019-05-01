В Курске торговали просроченным алкоголем
Вчера, 13:45
В двух магазинах Железнодорожного округа Курска торговали просроченным алкоголем. Нарушения выявила прокуратура.
Кроме того, на некотором товаре отсутствовали ценники.
В итоге прокуратура округа в отношении продавцов и директора магазина вынесла постановления о возбуждении дела об административном правонарушении.
Также прокурор внёс директору магазина и индивидуальному предпринимателю представления, в которых потребовал устранить выявленные нарушения.
К списку новостей