поиск по сайту
 

    В Курске из-за порыва на тепломагистрали без горячей воды остались 28 домов, детский сад и больница

    Вчера, 14:07
    В Курске из-за порыва на тепломагистрали без горячей воды остались 28 домов, детский сад и больница
    Сегодня днём на улице Бочарова рядом с парком Дзержинского прорвалотеплотрассу - повреждён ветхий участок тепломагистрали в районе перекрёстка улиц Дзержинского и Бочарова. В связи с аварией временно прекращена подача горячей воды в 28 домов и несколько соцобъектов по ул. Чернышевского, Павлуновского, Чехова, Дзержинского и Ломоносова. 

    - Наши специалисты локализовали поврежденный трубопровод и уже приступили к откачке сетевой воды. Так как участок сети большого диаметра, этот процесс может занять длительное время. Та горячая вода, которая с ул. Бочарова стекла на ул. Красной Армии, на целостность дорожного полотна не повлияет, - пояснил управляющий директор Курского филиала «Квадры» Александр Воронин. 

    Работы ведут сразу две бригады специалистов, кроме того, в нём задействованы специальные откачивающие насосные машины. Теплоэнергетики планируют откачать воду к ночи и приступить к замене ветхого участка сети.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама