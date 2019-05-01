В Курске из-за порыва на тепломагистрали без горячей воды остались 28 домов, детский сад и больница

Сегодня днём на улице Бочарова рядом с парком Дзержинского прорвалотеплотрассу - повреждён ветхий участок тепломагистрали в районе перекрёстка улиц Дзержинского и Бочарова. В связи с аварией временно прекращена подача горячей воды в 28 домов и несколько соцобъектов по ул. Чернышевского, Павлуновского, Чехова, Дзержинского и Ломоносова.





- Наши специалисты локализовали поврежденный трубопровод и уже приступили к откачке сетевой воды. Так как участок сети большого диаметра, этот процесс может занять длительное время. Та горячая вода, которая с ул. Бочарова стекла на ул. Красной Армии, на целостность дорожного полотна не повлияет, - пояснил управляющий директор Курского филиала «Квадры» Александр Воронин.





Работы ведут сразу две бригады специалистов, кроме того, в нём задействованы специальные откачивающие насосные машины. Теплоэнергетики планируют откачать воду к ночи и приступить к замене ветхого участка сети.