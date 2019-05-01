В Курской области обещают грозы, туман и сильный ветер

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий. По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие кратковременные дожди, грозы, днём умеренные, местами небольшие кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах с градом. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменных направлений, днём западной четверти 3-8 м/с, при грозах днём местами порывы до 18 м/с. Температура: ночью 10-15°, днём 21-26°.

Во избежание несчастных случаев спасатели просят куряне соблюдать правила безопасности, и напоминают, что в случае беды вы всегда можете звонить по номеру «112».