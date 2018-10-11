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    Экс-губернатор Курской области Александр Михайлов может покинуть Совфед

    Вчера, 15:28
    Экс-губернатор Курской области Александр Михайлов может покинуть Совфед
    Экс-губернатор Курской области Александр Михайлов может покинуть Совет Федерации, сообщает телеграм-канал "Секундочку". После губернаторских выборов глава региона должен переназначить своего представителя в верхней палате парламента, интерент-издание предполагает, что это будет не Михайлов. 
    На это указывают несколько причин. 
    Во-первых, во власти наметилась чёткая тенденция на омоложение кадров. На ключевые посты в области назначаются управленцы не старше 50-лет. Это люди новой формации. Они на «ты» с интернетом, лучше ориентируются в цифровом пространстве, да и по стилю работы - полная противоположность старой гвардии.
    Во-вторых, из Кремля идут недвусмысленные сигналы – дорогу молодым. Михайлову же в сентябре ему исполнится 68 лет.
    Ну и, наконец, самому Роману Старовойту электорально невыгодно поддерживать своего предшественника. Избиратели, жаждущие перемен, его просто не поймут, - заключают журналисты.

     

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