Экс-губернатор Курской области Александр Михайлов может покинуть Совфед

Экс-губернатор Курской области Александр Михайлов может покинуть Совет Федерации, сообщает телеграм-канал "Секундочку". После губернаторских выборов глава региона должен переназначить своего представителя в верхней палате парламента, интерент-издание предполагает, что это будет не Михайлов.

На это указывают несколько причин.

Во-первых, во власти наметилась чёткая тенденция на омоложение кадров. На ключевые посты в области назначаются управленцы не старше 50-лет. Это люди новой формации. Они на «ты» с интернетом, лучше ориентируются в цифровом пространстве, да и по стилю работы - полная противоположность старой гвардии.

Во-вторых, из Кремля идут недвусмысленные сигналы – дорогу молодым. Михайлову же в сентябре ему исполнится 68 лет.

Ну и, наконец, самому Роману Старовойту электорально невыгодно поддерживать своего предшественника. Избиратели, жаждущие перемен, его просто не поймут, - заключают журналисты.



