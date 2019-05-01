Курянин проводил ночью женщину до дома и обокрал её

Курянка лишилась ювелирных украшений и мобильного телефона, разрешив незнакомцу проводить её до дома. Как сообщили в региональном УМВД, ночью, возвращаясь домой, женщина познакомилась со случайным прохожим, который изъявил желание её проводить и предложил понести сумку. Дойдя до нужного адреса, они попрощались, но зайдя домой, женщина обнаружила, что из сумки пропали ювелирные украшения и дорогой телефон. Выяснилось, что в дороге мужчина незаметно сумел похитить ценные вещи. Личность нового знакомого оперативники установили за сутки. К моменту задержания он успел продать одно из ювелирных украшений. Остальные у него изъяли и после оценки вернули владелице. Ранее судимый мужчина вновь стал фигурантом уголовного дела.





Ещё одна жительница Курска лишилась кошелька с деньгами после того, как забыла свою сумку на скамейке перед подъездом на улице Гоголя. Надеясь на то, что она на минуту зайдёт домой, в спешке забыла забрать личные вещи, взяв только ключи от квартиры. Чужую сумку без присмотра заметил проходящий мимо мужчина. Внутри он обнаружил кошелёк с крупной суммой, который прихватил с собой. Деньги потратил сразу в развлекательном заведении. Полицейские обнаружили камеры наблюдения по возможному маршруту движения злоумышленника и установили его личность. При задержании он не стал отрицать своей причастности. В рамках расследования уголовного дела 34-летний подозреваемый пообещал полностью возместить ущерб. За кражу ему грозит до двух лет лишения свободы.



