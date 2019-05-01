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    В Курске проходит выставка к 120-летию Дейнеки

    Вчера, 17:59
    В Курске проходит выставка к 120-летию Дейнеки
    20 мая 120 лет со дня рождения художника Александра Дейнеки. Он родился в Курске, в семье железнодорожника.  Певец стахановцев, спортсменов, самолетов и дирижаблей. Он олицетворял ранее советское время. Своим искусством помогал строить новую жизнь. В Курске в картинной галерее, носящей имя художника, новая экспозиция «Дейнека. Дата».  

    Олег Радин, художник: «Человек откровенно рассказывает о себе. Здесь всё, что его интересует – спорт, жизнелюбие, энергетика его, его мощь. И, конечно, маленький чистый холст. Не картина какая-то, а именно чистый холст. Человек находится в поиске, в поиске открытых пространств».

    В поисках он, действительно, был всегда. Внедрял новые приёмы, применял авторский технологический подход – тянущие грунты, отсутствие лака. Он говорил – «наше время более графичное, чем живописное». Он не хотел, чтобы его искусство было «интимным» - для себя, он тяготел к большому, монументальному для многих.

    Игорь Припачкин, директор курской картинной галереи имени А. Дейнеки: «Я переживаю остро многие имена, многие произведения, но когда я вижу Дейнеку – я готов его поставить на один уровень с титанами Возрождения. И он апеллировал к ним. Они считываются у него. И я могу его сравнивать с Пикассо, которого тоже очень люблю. Но Дейнека уникален».

    К экспозиции «Дейнека. Дата» подготовили издание – каталог-путеводитель по коллекции произведений художника, сообщает телеканал «ТАКТ». 
    Лучше узнать или только открыть для себя Дейнеку куряне могут до 14 июля.

     

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