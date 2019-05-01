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    Курский «Авангард» подготовил апелляционную жалобу, чтобы получить лицензию

    Вчера, 18:03
    Курский «Авангард» подготовил апелляционную жалобу, чтобы получить лицензию
    Ассоциация "Футбольный клуб "Авангард" подготовила апелляционную жалобу на Решение Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации от 15.05.2019. Её рассмотрят на Заседании Апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, которое запланировано на конец мая, - сообщает официальный сайт клуба. 

    Напомним, ранее Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала курскому «Авангарду» и ряду других клубов соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20. 
    «Анжи» (Махачкала), «Балтика» (Калининград), «Мордовия» (Саранск), «Луч» (Владивосток), «Текстильщик» (Иваново), «Иртыш» (Омск), «Чайка» (Песчанокопское), «Сокол» (Саратов) и «Урожай» (Краснодар) не выполнили все обязательные критерии для получения лицензии РФС.

     

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