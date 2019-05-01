ЗА СПРАВКОЙ О ДОХОДАХ – ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Курское отделение ФСС России расширяет возможности обслуживания жителей с помощью современных технологий. Сегодня уже не обязательно лично приходить в фонд за некоторыми документами, например, за справкой 2-НДФЛ. С начала 2019 года в региональное отделение поступило более 4,5 тысяч заявлений с просьбами выдать такой документ. Причем 10% заявлений от общего количества обращений за справками поступило дистанционно, в цифровом формате.

Фонд выдает 2 вида справок о доходах. Одна из них – 2-НДФЛ, содержит информацию только о суммах, выплаченных по листкам временной нетрудоспособности, которые облагаются налогом на доходы физических лиц (с указанием суммы удержанного налога), а другая – справка о выплатах пособий, - информацию обо всех выплатах регионального отделения, в том числе о единовременном пособии при постановке на учёт в ранние сроки беременности, пособии по беременности и родам и другие.

Многие по старинке едут за справкой лично, а между тем самый быстрый и удобный способ заказать и получить справку о доходах (2-НДФЛ) и справку о выплатах пособий - через «Личный кабинет получателя социальных услуг», по адресу: lk.fss.ru.

Развитие современных информационных технологий позволило упростить и общение с органами опеки. Теперь обращаться за такими справками для получения государственных и (или) муниципальных услуг, например, в органах социальной защиты не обязательно. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» определил, что соответствующие органы при необходимости могут самостоятельно запрашивать необходимую информацию в региональном отделении в рамках межведомственного взаимодействия.

А вот через электронную почту документ получить нельзя – ограничения вызваны необходимостью обезопасить персональные данные получателей, чего электронная почта полностью гарантировать не может.



