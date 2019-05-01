Московские медики проверили работу сосудистых центров

В Курской области работала специальная комиссия из представителей Национального исследовательского центра кардиологии. Они проверили качество оказания медицинской помощи и маршрутизацию пациентов в сосудистых центрах. По итогам проверки дали практические рекомендации по улучшению их работы. С московскими специалистами встретилась заместитель губернатора Ирина Хмелевская.





«Мы ознакомились с выстроенной системой оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хотелось бы отметить, что не все так плохо, но есть над чем работать. Наша задача не ругать, а найти возможности и ресурсы, которые дадут снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркнул заместитель генерального директора по научно-аналитической работе Национального исследовательского центра кардиологии Филипп Палеев.





Он также отметил, о необходимости проведения в районах области догоспитального тромболизиса. Отметим, что в областном центре этот метод введен в практику бригад скорой помощи еще с 2010 года. Больному вводится лекарственный препарат, растворяющий тромб в артерии сердца. Эта методика позволяет значительно ограничить площадь поражения, а в отдельных случаях и предупредить инфаркт. Московские специалисты отметили и необходимость увеличения работы по направлению телемидицины.





«Мы учтем все замечания, которые выявили специалисты. Будем стараться сплотить все усилия для улучшения и доступности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Уже сейчас планируем расширить коечный фонд регионального сосудистого центра. Помимо этого, безусловно, будем менять маршрутизацию пациентов», - сказала Ирина Хмелевская.