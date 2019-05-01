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    В «Трамвае-книгочее» курянам расскажут об истории создания славянской азбуки

    Сегодня, 09:19
    В «Трамвае-книгочее» курянам расскажут об истории создания славянской азбуки
    Седьмой год в Курске реализуется яркий, разноплановый, востребованный у курян проект «Трамвай-книгочей». Очередной сезон проекта стартует 24 мая в 11.00. Старт нового сезона приурочен ко Дню славянской письменности и культуры.
    Истоки Дня славянской письменности и культуры неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. Разработанная ими письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян Кирилл и Мефодий стали символами славянского письма и культуры.
    Пассажиры услышат увлекательный рассказ об истории праздника, о первоучителях славянских народов – святых Кирилле и Мефодии, познакомятся с историей создания славянской азбуки. Салон «Трамвая-книгочея» будет украшен яркими информационными плакатами, а в старинном сундучке разместятся свитки с пословицами и цитатами о русском языке, письменности, учении.
    Курские поэты на протяжении всего маршрута будут читать свои произведения.
    По традиции в «Трамвае-книгочее» выберут «счастливого пассажира»: первый, вошедший на остановке «Ул. Народная», получит подарок от организаторов.
    Стартует «Трамвай-книгочей» с площади Дзержинского и проследует по маршруту № 3.

     

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