В «Трамвае-книгочее» курянам расскажут об истории создания славянской азбуки

Седьмой год в Курске реализуется яркий, разноплановый, востребованный у курян проект «Трамвай-книгочей». Очередной сезон проекта стартует 24 мая в 11.00. Старт нового сезона приурочен ко Дню славянской письменности и культуры.

Истоки Дня славянской письменности и культуры неразрывно связаны с чествованием святых равноапостольных Кирилла и Мефодия - просветителей славян, создателей славянской азбуки. Разработанная ими письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. В сознании многих поколений славян Кирилл и Мефодий стали символами славянского письма и культуры.

Пассажиры услышат увлекательный рассказ об истории праздника, о первоучителях славянских народов – святых Кирилле и Мефодии, познакомятся с историей создания славянской азбуки. Салон «Трамвая-книгочея» будет украшен яркими информационными плакатами, а в старинном сундучке разместятся свитки с пословицами и цитатами о русском языке, письменности, учении.

Курские поэты на протяжении всего маршрута будут читать свои произведения.

По традиции в «Трамвае-книгочее» выберут «счастливого пассажира»: первый, вошедший на остановке «Ул. Народная», получит подарок от организаторов.

Стартует «Трамвай-книгочей» с площади Дзержинского и проследует по маршруту № 3.



