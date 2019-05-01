Трагедия в Курской области: в Коренево в пруду утонули два ребёнка

22 мая в посёлке Коренево произошла трагедия - в пруду утонули два ребёнка - 10-летний мальчик и его 6-летняя сестра. Сообщение о происшествии поступило на номер «Службы спасения - 112» в 17:17. Звонил сторож одной из местных организаций. К нему обратились двое детей, и рассказали, что их друзья тонут.

По предварительным данным СУ СК России по Курской области, четверо ребятишек катались на велосипедах и остановившись на берегу пруда, чтобы отдохнуть. 6-летняя девочка поскользнулась и упала в воду. Её бросился спасать 10-летний брат.

Когда спасатели приехали на место ЧП, ни около пруда, ни в воде детей не оказалось.

Водолазы определили место поиска детей - водосброс пруда площадью 2400 кв. метров, максимальная глубина водоёма – до трёх метров. Именно на такой глубине и обнаружили тела детей.

По словам водолазов, дно в этом месте неровное, с резкими уступами. Вначале может быть мелко, а через несколько шагов - крутой обрыв.

Обстоятельства трагедии выясняются. Однако уже установлено, что дети находились на водоёме без присмотра взрослых.

Спасатели обращаются к курянам с просьбой не оставлять своих детей одних, особенно у воды.