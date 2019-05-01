В курской школе третьеклассник выпал из окна туалета
Сегодня, 12:39
Сегодня в школе № 35 им. К. Воробьева произошло ЧП. Во время урока физкультуры ученик отпросился у преподавателя в туалет. Там третьеклассник забрался на высокий подоконник и выглянул на улицу. Не удержав равновесия, мальчик упал со второго этажа.
Школьник госпитализирован в областную клиническую больницу, он находится в сознании под постоянным вниманием медиков.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, следственного комитета, комитета образования города Курска. Ситуация находится под личным контролем и.о. Главы Курска Николая Цыбина.