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    В курской школе третьеклассник выпал из окна туалета

    Сегодня, 12:39
    В курской школе третьеклассник выпал из окна туалета
    Сегодня в школе № 35 им. К. Воробьева произошло ЧП. Во время урока физкультуры ученик отпросился у преподавателя в туалет. Там третьеклассник забрался на высокий подоконник и выглянул на улицу. Не удержав равновесия, мальчик упал со второго этажа.
    Школьник госпитализирован в областную клиническую больницу, он находится в сознании под постоянным вниманием медиков.
    На месте происшествия работают представители правоохранительных органов, следственного комитета, комитета образования города Курска. Ситуация находится под личным контролем и.о. Главы Курска Николая Цыбина.
     

     

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