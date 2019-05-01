Курянина оштрафовали за попытку подкупить полицейского

В Золотухинском районе Курской области суд вынес приговор 53-летнему мужчине. Его признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Как установлено в суде, в январе этого года сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль ВАЗ 21063, у водителя которого имелись признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование мужчина отказался. В отношении него инспектор ДПС составил протокол об административном правонарушении.

Желая избежать наказания, курянин попытался оставить в служебном автомобиле 20 тыс. руб. в качестве взятки в обмен на уничтожение протокола. Инспектор ДПС отказался от денег и сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции.

По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тыс. руб.

Также 30 тыс. руб. штрафа мужчина должен заплатить за пьяную езду. Кроме того в течение 19 месяцев он не сможет сесть за руль - его лишили водительских прав.