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    Курянина оштрафовали за попытку подкупить полицейского

    Сегодня, 13:09
    Курянина оштрафовали за попытку подкупить полицейского
    В Золотухинском районе Курской области суд вынес приговор 53-летнему мужчине. Его признали виновным в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД. 
    Как установлено в суде, в январе этого года сотрудники ГИБДД, находясь на маршруте патрулирования, остановили автомобиль ВАЗ 21063, у водителя которого имелись признаки алкогольного опьянения. Пройти освидетельствование мужчина отказался. В отношении него инспектор ДПС составил протокол об административном правонарушении.
    Желая избежать наказания, курянин попытался оставить в служебном автомобиле 20 тыс. руб. в качестве взятки в обмен на уничтожение протокола. Инспектор ДПС отказался от денег и сообщил о произошедшем в дежурную часть полиции.
    По приговору суда ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 100 тыс. руб.
    Также 30 тыс. руб. штрафа мужчина должен заплатить за пьяную езду. Кроме того в течение 19 месяцев он не сможет сесть за руль - его лишили водительских прав.

     

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