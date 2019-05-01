В Курске планируется строительство нового аэровокзального комплекса. Об этом говорили на расширенном совещании под председательством первого заместителя губернатора Станислава Набоко.

Сейчас воздушное сообщение в регионе обеспечивается авиакомпанией «РусЛайн», которая осуществляет полёты в Москву, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, а в летний период в Симферополь, Сочи и Анапу.

Рейсы по первым трем направлениям субсидируются из областного бюджета, летняя программа полётов будет осуществляться на коммерческой основе.

Строительство нового современного аэровокзального комплекса в городе будет способствовать развитию туристической отрасли, транспортной сферы, укреплению экономики региона и города, а также повысит качество предоставляемых пассажирам услуг.

Уже определена организация, которая уже к августу планирует разработать проект нового здания аэровокзального комплекса. Далее определят подрядчика по строительству. Этот проект должен быть реализован за счет инвестора, без выделения бюджетных средств Курской области.

Как рассказали в агентстве по привлечению инвестиций Курской области, планируется, что новое здание обеспечит пропускную способность аэропорта до 100 человек в час. Масштабы здания терминала позволят обслуживать пассажиров в соответствии с высоким уровнем сервиса. Увеличится площадь входной группы. Здесь появятся стойки регистрации, система обработки багажа, дополнительная мебель.

Увеличение количества стоек регистрации значительно снизит время регистрации, что позволит сократить время пребывания пассажира в аэропорту. В зале будут указатели, которые позволят пассажирам без труда ориентироваться в здании аэровокзала.

Также предусмотрены автоматическая упаковка багажа и ручной клади, пункты общественного питания, а также продажа товаров первой необходимости.

Услугами бизнес-зала бесплатно смогут воспользоваться пассажиры, вылетающие бизнес-классом, а также участники бонусных программ авиакомпаний.

Для беспрепятственного доступа пассажиров с ограниченными возможностям предусмотрят все необходимые средства. Это будет отдельно выделенная стойка регистрации, вход в терминал по пандусу, лифт, кнопки вызова на должном уровне, низко расположенные информационные стенды, специальные санузлы, инвалидные коляски для доставки данной категории пассажиров на борт самолёта.

При отделке фасадов здания будут применяться современные, высококачественные, энергосберегающие, надежные и удобные в эксплуатации материалы.