В Курске велосипедист не разъехался с кроссовером и легковушкой

22 мая вечером, в начале девятого в Курске произошла авария с участием велосипедиста. Как сообщили в ГИБДД, 18-летний парень ехал на велосипеде со стороны ул. Черняховского по ул.Харьковская в сторону ул. Резиновая. Пересекая слева направо нерегулируемый перекресток улиц Харьковская и Резиновая, он столкнулся с автомобилем «Хонда CRV», под управлением 56-летнего водителя, который двигался со стороны пр. Кулакова по ул. Харьковской в сторону ул. Белгородской. После столкновения велосипедист упал на автомобиль «Шевроле Авео», за рулём которого был 31-летний водитель. В результате ДТП велосипедист получил травмы, его доставили в 4-ю горбольницу.

ФОТО - АВТОКАДР_46