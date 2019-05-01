В Курской области 14-летний "байкер" учился ездить и травмировал свою 13-летнюю пассажирку

В Золотухинском районе Курской области 14-летний "байкер" учился ездить и травмировал свою 13-летнюю пассажирку. Авария случилась 22 мая около пяти часов вечера. Подросток ехал на мопеде "ALPHA" по ул. Первомайская п. Золотухино и напротив дома №19 не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате столкновения с препяртсвием пострадала его пассажирка, тоже школьница. Девочку с травмами доставили в райбольницу. Сегодня, 16:10 К списку новостей