поиск по сайту
 

    В Курской области 14-летний "байкер" учился ездить и травмировал свою 13-летнюю пассажирку

    Сегодня, 16:10
    В Курской области 14-летний
    В Золотухинском районе Курской области 14-летний "байкер" учился ездить и травмировал свою 13-летнюю пассажирку. Авария случилась 22 мая около пяти часов вечера.  Подросток ехал на мопеде "ALPHA" по ул. Первомайская п. Золотухино и напротив дома №19 не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате столкновения с препяртсвием пострадала его пассажирка, тоже школьница. Девочку с травмами доставили в райбольницу.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама