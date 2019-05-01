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    В Курске прокуратура обнаружила ряд нарушений в центрах профессиональной подготовки водителей

    Сегодня, 16:38
    В Курске прокуратура обнаружила ряд нарушений в центрах профессиональной подготовки водителей
    Прокуратура Центрального административного округа Курска выявила нарушения правил оказания платных образовательных услуг в двух учебных центрах, в которых проходит профессиональная подготовка водителей.
    На официальных сайтах учебных центров отсутствовали образцы договора об оказании платных образовательных услуг, документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.
    В некоторых договорах не было обязательных сведений об ответственности исполнителя, заказчика и обучающегося, не указана форма обучения, отсутствовали личные данные учеников. К проведению квалификационного экзамена не привлекались представители работодателей.
    В одном из Центров образовательная программа реализовывалась не в полном объеме. В другом - журнал учета движения путевых листов был заполнен на 3 дня вперед. Время выдачи, указанное в путевом листе, отличалось от  сведений, внесенных в журнал учета движения путевых листов.
    В итоге прокурор внес в адрес руководителей образовательных организаций представления,
    а в отношении допустивших нарушения должностных лиц учебных центров возбуждены дела об административных правонарушениях.

     

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