В Курске прокуратура обнаружила ряд нарушений в центрах профессиональной подготовки водителей

Прокуратура Центрального административного округа Курска выявила нарушения правил оказания платных образовательных услуг в двух учебных центрах, в которых проходит профессиональная подготовка водителей.

На официальных сайтах учебных центров отсутствовали образцы договора об оказании платных образовательных услуг, документы об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе.

В некоторых договорах не было обязательных сведений об ответственности исполнителя, заказчика и обучающегося, не указана форма обучения, отсутствовали личные данные учеников. К проведению квалификационного экзамена не привлекались представители работодателей.

В одном из Центров образовательная программа реализовывалась не в полном объеме. В другом - журнал учета движения путевых листов был заполнен на 3 дня вперед. Время выдачи, указанное в путевом листе, отличалось от сведений, внесенных в журнал учета движения путевых листов.

В итоге прокурор внес в адрес руководителей образовательных организаций представления,

а в отношении допустивших нарушения должностных лиц учебных центров возбуждены дела об административных правонарушениях.



