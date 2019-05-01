В Курске пройдёт акция, посвящённая Международному дню пропавших детей

25 мая отмечается отмечается Международный день пропавших детей. Символ дня – синяя незабудка, девиз – «Вместе мы приведем их домой!».

В этот день в парке Героев Гражданской войны поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Курск» проведёт специальную акцию. Курянам раздадут памятки с правилами безопасности для детей и родителей, ответят на все интересующие вопросы, покажут оборудование, используемое в поисках.

Гостей также ждёт инсталляция, посвящённая пропавшим детям и выступления творческих коллективов.

Начало акции в 11.00 в парке Бородино.

Добавим, по данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ежегодно в России пропадает около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч несовершеннолетних. Статистика показывает, что за последние два десятилетия количество пропавших людей возросло более чем в два раза. Почти 300 человек ежедневно выходят из дома и не возвращаются уже никогда.

По данным МЧС, в безлюдной местности ежегодно пропадают около 20 тысяч человек, из которых порядка 500 - дети. Из них 98% либо находят, либо они сами возвращаются домой. Но до 1000 человек ежегодно погибают в лесу или иной безлюдной территории, не найдя помощи. Из них 3-5% — дети.