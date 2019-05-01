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    В Курске пройдёт акция, посвящённая Международному дню пропавших детей

    Сегодня, 08:47
    В Курске пройдёт акция, посвящённая Международному дню пропавших детей
    25 мая отмечается отмечается Международный день пропавших детей. Символ дня – синяя незабудка, девиз – «Вместе мы приведем их домой!».
    В этот день в парке Героев Гражданской войны поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Курск» проведёт специальную акцию. Курянам раздадут памятки с правилами безопасности для детей и родителей, ответят на все интересующие вопросы, покажут оборудование, используемое в поисках.
    Гостей также ждёт инсталляция, посвящённая пропавшим детям и выступления творческих коллективов.
    Начало акции в 11.00 в парке Бородино. 
    Добавим, по данным Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, ежегодно в России пропадает около 120 тысяч человек, в том числе 45 тысяч несовершеннолетних. Статистика показывает, что за последние два десятилетия количество пропавших людей возросло более чем в два раза. Почти 300 человек ежедневно выходят из дома и не возвращаются уже никогда.
    По данным МЧС, в безлюдной местности ежегодно пропадают около 20 тысяч человек, из которых порядка 500 - дети. Из них 98% либо находят, либо они сами возвращаются домой. Но до 1000 человек ежегодно погибают в лесу или иной безлюдной территории, не найдя помощи. Из них 3-5% — дети.

     

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